Meno male che l’Inter ha preso il Tucu Correa. In questa estate in cui, al 26 agosto, nonostante l’arrivo di Marko Pjaca il Torino risulta sulla carta indebolito rispetto all’anno scorso, considerate le partenze di due big come Nicolas Nkoulou e Salvatore Sirigu (il primo non ancora sostituito, il secondo rimpiazzato da quella che era la sua riserva), ci mancava solamente un caso “caso Cerci” con protagonista questa volta Andrea Belotti. Il ricordo della cessione last-minute dell’ala all’Atletico Madrid nell’estate del 2014 e l’acquisto di Amauri per rimpiazzarlo (un flop annunciato) è ancora vivo gemma memoria di tutti i tifosi granata e la paura che un’operazione simile potesse ora ripetersi aveva iniziato a farsi largo.



L’accordo tra Inter e Lazio ha invece disinnescato anche qualsiasi tentazione di cedere Belotti ai nerazzurri ma anche spento le eventuali voglie del Gallo di lasciare il Torino. Si riparte dal Gallo quindi, in attesa di quei tre o quattro rinforzi che ancora mancano per completare la squadra di Ivan Juric e renderla il più possibile competitiva. Difesa, centrocampo e attacco sono tutti reparti da rinforzare: Davide Vagnati ha pochi giorni di tempo per riuscire a completare nel miglior modo possibile la rosa. Se non ci dovesse riuscire non resta che aggrapparsi a Belotti e sperare che sia lui a togliere le castagne dal fuoco. Meno male che resta, meno male che l’Inter ha preso Correa.