Toromania: Milinkovic-Savic è un problema. Ma Cairo e Vagnati lo elogiano

Andrea Piva

Solamente qualche settimana fa, prima delle partite contro Lazio e Roma, sia Davide Vagnati che Urbano Cairo si lasciavano andare a lodi e complimenti per Vanja Milinkovic-Savic, elogiandone i miglioramenti ma dimenticando i limiti tecnici del portiere serbo. Limiti che puntualmente sono riaffiorati nelle ultime due gare e che il Torino ha pagato a caro prezzo. I suoi non sono stati errori, non rientrano nelle cosiddette papere, ma sia sul tiro di Guendouzi che ha portato avanti la Lazio, sia sulle conclusioni di Dybala che hanno permesso alla Roma di trovare il secondo e il terzo gol, è sempre stato lento e macchinoso nel tuffarsi. E gli esempi di questo tipo sono tanti.



Con un altro portiere tra i pali le ultime due partite del Torino sarebbero finite diversamente? Non se ne avrà mai la controprova ma probabilmente sì. È vero che in questi anni Milinkovic-Savic è migliorato ed è cresciuto, ma è altrettanto vero che non ha ancora raggiunto quei livelli che gli permettono di fare la differenza e non è detto che riuscirà a raggiungerli in futuro. Nonostante ciò il Torino continua a puntare su di lui, eppure di portieri forti, in grado di fare davvero la differenza, anche negli ultimi anni ne sono passati: basti pensare a chi era il titolare prima della promozione dell’estremo difensore serbo, non serve andare troppo indietro nel tempo. C’era Salvatore Sirigu a difendere la porta del Torino, uno che più volte è stato capace di compiere parate difficile, anche diversi miracoli, quelli che ultimamente non si stanno più vedendo e ogni tiro un po’ più angolato, ogni conclusione bassa diventa pericolosissima. E nelle ultime due partite ogni conclusione di questo tipo si è trasformata in un gol.