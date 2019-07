Radja Nainggolan al Torino? Magari. Il rumors riguardo al centrocampista belga ha destato dal torpore di questa prima fase del mercato i tifosi granata facendo sognare, almeno per qualche istante, anche i più pessimisti. Con ogni probabilità il mediano dell’Inter non arriverà, non si avvicinerà neppure alla maglia granata, lo stesso Urbano Cairo ha persino smentito l’esistenza di una trattativa con l’Inter ma il caso Nainggolan dimostra la voglia dell’ambiente Toro di crescere sempre più. E’ bastato il nome di un giocatore considerato un big del nostro campionato (ma non solo) per accendere le fantasie.



Portare un giocatore del livello di Nainggolan (se non proprio il centrocampista belga) al Torino è complicato ma non impossibile. La squadra granata, di recente, è già riuscita a mettere a segno colpi simili: Salvatore Sirigu ne è un esempio. Dopo aver rotto con il Paris Saint Germain il portiere si è accasato al Torino, ereditando il posto di un altro top player come Joe Hart (è arrivato da numero 1 della nazionale inglese e dopo essere stato fino a pochi mesi prima il titolare del Manchester City).



In questa estate in cui le incertezze si stanno trasformando sempre più in certezze (negli scorsi giorni ha ufficializzato Massimo Bava come nuovo direttore sportivo e ha saputo che parteciperà alla prossima Europa League), un colpo alla Nainggolan sarebbe un segnale forte sulle ambizioni dei granata, non solo all’ambiente Toro ma a tutta la serie A. Magari arrivasse davvero il Ninja.