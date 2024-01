Toromania: Napoli umiliato. E sul 3-0 il Toro si è anche fermato...

Uno, due, tre gol al Napoli campione d’Italia che è stato annichilito da un Toro perfetto. E il divario sarebbe forse potuto essere più ampio se, dopo la rete di Buongiorno, la squadra granata non si fosse fermata ma avesse continuato a spingere come fatto in quel momento. Perché il Napoli in campo di fatto non c’era più. Anzi, non c’è praticamente mai stato. Si è visto solamente in un’occasione nel primo tempo, quando al termine dell’unica vera azione costruita Raspadori ha concluso verso la porta granata trovando però l’opposizione di Milinkovic-Savic. Poi il nulla da una parta e tanto, tantissimo, dall’altra.



Il 2024 per il Torino non poteva cominciare il un modo migliore, con un successo contro quella che, classifica alla mano, è una rivale per un posto in Europa. Perché vincendo contro il Napoli, ora distante solamente un punto, la squadra di Juric è rimasta in scia per le posizioni che valgono la qualificazione a una coppa Europa (Atalanta e Lazio, sesta e settima del campionato, hanno solo 3 punti in più). In un solo colpo il Torino ha recuperato tre punti al Napoli, tre alla Fiorentina, due al Bologna, due alla Roma e due all’Atalanta.



La strada che porta all’Europa è ancora lunga e tortuosa, ci sono varie squadre che lottano per lo stesso obiettivo (alcune sono anche più attrezzate del Torino) ma sperare è quantomeno lecito. Ci vorrà quella continuità di risultati che finora è un po’ mancata, quella cattiveria in area di rigore vista ieri e non in altre occasioni. E ci vorrebbe magari anche qualche innesto dal mercato.