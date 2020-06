Si riparte. Si riparte con una partita in più da giocare rispetto alla dirette concorrenti per la salvezza ma, di conseguenza, anche con la possibilità di portare a cinque i punti di margine dalla zona retrocessione, che permetterebbero di respirare una bella boccata d’ossigeno. Si riparte con un nuovo direttore tecnico, Davide Vagnati, e con un allenatore in scadenza di contratto e dal futuro incerto. Per fortuna che quell’allenatore è Moreno Longo, uno a cui le motivazione e la voglia di fare il bene del Toro non mancano di certo.



Il Torino pre-Covid lo ricordiamo tutti com’era: a corto di fiato e spaventato, preso a pallonate anche da tutti gli avversari incontrati nelle ultime sette partite (tra campionato e Coppa Italia) e che ha toccato il punto più basso nelle ultime gare della gestione Mazzarri. Da settimane Longo lavora sulla testa e sul fisico dei suoi giocatori, oltre che su nuove soluzioni tattiche come quel 4-4-2 più volte provato al Filadelfia, con un unico obiettivo: evitare la retrocessione e, possibilmente, far terminare in maniera positivo il campionato del Torino.



Come se già una rosa corta non bastasse, a complicare il lavoro dell’allenatore ci si sono messi anche gli infortuni di Daniele Baselli e Simone Verdi (quest’ultimo potrebbe però rientrare prima del previsto). Il cammino è irto di ostacoli ma non impossibile da percorrere: siamo nelle mani di Longo, probabilmente la miglior guida possibile che il Torino in questo momento possa avere per arrivare alla meta.