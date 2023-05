Le finali, quelle vere, la Fiorentina le giocherà nei prossimi giorni: prima contro l’Inter in Coppa Italia, poi contro il West Ham in Conference League. Per il Torino, invece, la gara contro i viola equivale a una vera e propria finale: perderla vorrebbe con ogni probabilità dire addio anche all’ultima possibilità di andare in Europa in prossimo anno o anche solo chiudere all’ottavo posto e avere almeno il vantaggio di iniziare la prossima Coppa Italia dagli ottavi di finale.



Il Monza non ha lasciato punti per strada contro il Sassuolo, il Bologna neppure contro la Cremonese: il Torino non può quindi permettersi passi falsi. Guai a pensare a una Fiorentina distratta dalle coppe, stanca o priva di motivazioni: se la partita la si affronterà con l'atteggiamento sbagliato si andrà incontro a una grande delusione. Per questo quella contro la Fiorentina è per il Torino una vera e propria prova di maturità, un test che servirà a capire quanto questa squadra sia pronta al salto di qualità. Juric ha recuperato tutti i giocatori fatta eccezione di Radonjic, avrà a disposizione anche quel Sanabria per cui si temeva uno stop ben più lungo: non ci sono quindi alibi, contro la Fiorentina bisogna vincere.