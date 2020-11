Questa volta non ha puntato i piedi chiedendo la cessione: è rimasto, si è allenato con serietà ed è stato confermato daal centro della difesa. Poi peròquel posto da titolare l’ha perso ed è partito dalla panchina nelle ultime quattro partite consecutive. Un fatto mai accaduto per scelta tecnica da quando è ali ehanno tutti considerato il numero 33 un pilastro fondamentale della squadra, sia per le qualità tecniche che per quelle caratteriali:Anche non volendo pensare male,: il contratto del centrale camerunense con il Torino scadrà il prossimo giugno e se un accordo per il rinnovo non verrà trovato, la società granata perderà a parametro zero uno dei suoi top player, un giocatore che se fosse stato ceduto un anno fa, quando le offerte non mancavano, avrebbe fruttato diversi milioni di euro.Certo, arrivato addirittura da escludersi dai convocati per cercare di forzare la mano del presidente, che ha invece mostrato i muscoli, resistito e fatto valere un contratto firmato da ambo le parti senza pressioni o obblighi. Ora però questo nuovo caso scoppiato all’interno dello spogliatoio (come se già non bastassero quelli dei varifiniti ai margini della squadra, dibocciato pubblicamente da un Giampaolo convinto che venisse ceduto, diche voleva andare a giocare e non trovarsi a fare la quarta o quinta punta al Torino) rischia di rendere ancora più complicato il campionato del Torino.Non c’è quindi da meravigliarsi se la squadra di Giampaolo al momento condivida con il Genoa il terzultimo posto in classifica con appena 5 punti.Non ha sbagliato a tenerlo un anno fa ma la situazione è ora rimasta irrisolta: senza rinnovo del contratto, la cessione del difensore a gennaio sarà l’unica strada percorribile.