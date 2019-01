i” si legge ne Il Gattopardo di. In questa sessione invernale di mercato, invece, il motto di casa Torino è l'opposto: “”. Come preannunciato dal presidente Urbanonegli scorsi giorni, la società granata non sarà una grande protagonista di questo calciomercato, al massimo snellirà una rosa considerata troppio ampia dal tecnico Walterche non vuole nello spogliatoio giocatori scontenti per il poco spazio a disposizione. Nulla o quasi cambierà nel Torino, con la speranza che a fine stagione, rispetto al passato, tutto cambi.L'obiettivo del Toro è noto: centrare quella qualificazione a una coppa europea che è sfuggita negli ultimi anni, sia con Gian Pieroche successivamente con Sinisae anche Walter. La rosa allestita in estate è considerata adeguata all'obiettivo e Cairo ha fiducia nel fatto che l'allenatore toscano possa far rendere al meglio giocatori come Simone, che finora non hanno rispettato le aspettative. Mantenere più o meno la stesso rosa (potrebbe al massimo arrivare un centrocampista per sostituire numericamente Roberto) e non rompere i delicati equilibrati dello spogliatoio potrà essere la mossa giusta per centrare l'obiettivo europeo? Sarà il tempo a dire se il presidente Cairo avrà avuto ragione o no.La cosa fondamentale è che, anche se non dovessero arrivare grandi colpi di mercato il Torino riesca finalmente a centrare il proprio obiettivo stagione. E se per riuscirci la ricetta giusta fosse quella del “non cambiare nulla perché tutto cambi”, l'inverno da quanto proposto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, andrà comunque bene.