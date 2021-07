recita una vecchia massima del calcio. Chi sarà il centravanti titolare delnella prossima stagione è ancora presto dirlo, tutto dipenderà da cosa decideranno, il nome del portiere invece lo conosciamo:Fino a poche settimane fa nel ruolo di estremo difensore la squadra granata aveva un grande interpreta di quella professione come lo è, ora ha invece deciso di scommettere (più che di puntare) sull’estremo difensore serbo.Di scommessa si può parlare, considerato che(allaera la riserva di, all’quella di, alloè stato invece immediatamente declassato a terzo portiere) e, soprattutto, nelle rare volte in cui ha giocato al Torino non ha mai convinto, collezionando errori su errori. Eppure ora la società granata e Ivanhanno voluto puntare su di lui.L’ex numero uno dellaè reduce da un’ottima stagione al Renate e nell’amichevole di ieri tra il Torino e Brixen, quando ha difeso proprio la porta della squadra dell’Alto Adige si è meritato i convinti applausi dei tifosi a suon di ottime parate, respingendo le conclusioni dei variVedendolo all’opera nel ritiro di Santa Cristina Valgardena ma anche nelle precedenti stagioni non è un azzardo sostenere che meriterebbe probabilmente lui, più di Milinkovic-Savic, la maglia da titolare al Torino.