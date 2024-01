Toromania: non servono solo rinforzi dal mercato, mancano le idee

Andrea Piva

Manca poco al salto di qualità, dice Juric. Manca poco a completare una squadra e fare sì che riesca a vincere anche le partite sporche come quella di ieri contro il Genoa, aggiunge il mister. E quel poco che manca lo dirà a Cairo e Vagnati, nella speranza che lo portino sotto la Mole in queste settimane di mercato invernale. Ma basteranno davvero uno/due rinforzi per far sì che il Torino possa davvero lottare per l’Europa?



Certo non farebbero male dei rinforzi, anzi, c’è da augurarsi che arrivino anche perché, basta dare un’occhiata alla panchina, di giocatori da mandare in campo che possano dare quel qualcosa in più per rompere le partite, fare la differenza, non ce ne sono. Contro il Genoa l’unico sarebbe stato Radonjic ma il serbo da mesi ormai è ai margini della squadra e potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato se arriverà l’offerta giusta. Ben vengano quindi i rinforzi ma l’impressione è che al Torino serva anche qualcosa in più.



A Genova c’è stata l’ormai consueta solidissima prova difensiva ma da centrocampo in su la prestazione è stata altamente insufficiente. E non è la prima volta che accade quest’anno. Quel “ci è mancato solo il gol” pronunciato a fine partita da Juric e dai suoi giocatori non rispecchia quello che realmente si è visto in campo. Il Torino non ha mai creato i presupposti per segnare, non ha tirato verso la porta di Martinez. E non è un modo di dire, basta guardare le statistiche: zero tiri in porta, zero parate da parte del portiere del Genoa. Si segnalano solo dei colpi di testa finiti larghi di Buongiorno e una deviazione all’indietro di Messias terminata di poco alto. Poi il nulla, se non l’atavica incapacità del Torino di creare occasioni quando affronta formazioni attente in fase difensiva. Oltre che i rinforzi, forse, alla squadra servirebbe anche qualche idea in più in campo per poter davvero fare il salto di qualità.