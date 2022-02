. Lo diciamo subito, senza troppi giri di parole, il 2-2 delcontro ilsarebbe dovuto essere convalidato perché il Gallo, nel momento in cuiha calciato la punizione crossando il pallone nell’area di rigore avversaria, era in posizione regolarissima., la sua unica colpa è stata quella di essere marcato da. Ma se il piede di Pobega fosse stato qualche centimetro più indietro, il difensore del Venezia sarebbe potuto andare a provare a contendere il pallone a Belotti? No. Allora perché annullare il gol del 2-2?Ha ragionenel lamentarsi. “Sono cose gravissime. Sinceramente non ho capito la decisione, penso che Caldara non sarebbe mai potuto arrivare, è un episodio pesante. Ripeto, non c’è stato un blocco. Cosa ci ha detto l’arbitro per spiegare la partita? Sinceramente non l’ho capito, ha usato delle parole che non ricordo, non si è capito” ha dichiarato prima in TV e poi in conferenza stampa l’allenatore granata. Ora il Torino si trova con una sconfitta in più sul groppone e il Venezia con tre punti in più in classifica, pesantissimi nella corsa per la salvezza. A tutto ciò si aggiungere il grande rammarico, perché il 2-2 di Belotti non andava annullato.