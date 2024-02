Toromania: occasione persa. Il mercato lascia un senso di incompiutezza

Andrea Piva

Serviva un terzino sinistro ed è arrivato: Masina. Serviva una punta per completare il reparto ed è arrivata: Okereke. Serviva un difensore centrale che prendesse il posto di Zima ed è arrivato: Lovato. Buongiorno doveva rimanere ed è rimasto. Sarebbe servito anche un vice Vlasic, è arrivata una scommessa come il giovane Kabic, giocatore tutto da scoprire ma che difficilmente sarà già pronto, considerato che neppure in Serbia vedeva spesso il campo. Sulla carta il Torino, in questa sessione invernale di calciomercato, ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare. Sulla carta... resta infatti una sensazione di incompiutezza perché di fatto sono arrivati giocatori che non alzano nell’immediato il livello qualitativo della rosa (anche se c’è chi come Lovato che ha ampi margini di miglioramento), che erano riserve nelle precedenti squadre.



Vagnati ha deciso di scommettere su Masina, che negli ultimi due anni ha giocato pochissimo per via di alcuni infortuni. Ha scommesso su Kabic, che seguiva da tempo. In quei ruoli, più che negli altri, il Torino avrebbe avuto bisogno di qualche certezza, perché il terzino di piede mancino era un giocatore che Juric voleva e aveva richiesto e perché un altro con le caratteristiche di Vlasic in squadra non c’è. Certo il bilancio dell’estate e i soli 4 milioni incassati dalla cessione di Zima in questa sessione di mercato hanno inciso sulle scelte, così come anche il fatto che lo stesso Juric non ha sciolto le riserve sul proprio futuro e non ha deciso se restare e rinnovare o andare via.



Ma guardando la classifica, considerato il livello delle avversarie per le coppe europee (Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina hanno tutte qualcosa in più a livello di qualità), uno sforzo per provare a colmare il gap e rendere un po’ meno ardua la rincorsa si sarebbe potuto fare.