Un anno fa, più o meno di questi tempi,veniva venduto alla: una cessione che una buona parte dei tifosi delha fatto molto fatica a digerire. Non tanto per le qualità del difensore, quanto per la destinazione finale: la Juventus. Che Bremer sarebbe andato via era noto, lo stesso brasiliano non ha mai nascosto la volontà di cambiare squadra e andare in una squadra che giocasse la Champions League. Fu proprio l’inaspettata cessione ai bianconeri, di un giocatore che fino a poche settimane prima aveva anche indossato la fascia da capitano, a dar fastidio. Se l’anno scorso fu Bremer a essere ceduto, ora toccherà a. Altro big del Torino.: il primo è che non andrà alla(su di lui ci sono Milan, Inter e alcune società straniere), il secondo è che, a differenza di Bremer, Singo n, continua a dare l’impressione di poter diventare un giocatore importante ma non è ancora riuscito a fare il salto di qualità necessario. Il tempo è dalla sua e gli auguriamo di riuscire a crescere come calciatore. Terzo motivo è che il Torino si è già cautelato acquistando il sostitua di Singo: è, giovane difensore reduce da una stagione all’Inter che ha ampi margini di crescita, oltre a possedere tutte le qualità per poter imporsi immediatamente nella squadra di Ivan Juric. Insomma, se per fare cassa ci sarà da sacrificare Singo, i tifosi accoglierebbero abbastanza serenamente il suo addio. L’importante è che anche lui non finisca alla Juventus.