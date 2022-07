prima,dopo: i primi due acquisti del, escludendoche già lo scorso anno ha vestito la maglia granata, sono due scommesse, seppur molto diverse tra loro. Bayeye ha 22 anni, arriva dal, non ha mai giocato in serie A ma nemmeno in B, ma ha dimostrato di avere grandi potenzialità: nel ruolo di terzino destroha a disposizione altri giocatori più rodati comee anche(nonostante questi siano stati ormai traslocati quasi in pianta stabile sulla corsia opposta), puntare su un giovane, magari ancora acerbo ma che nell’ultimo anno si è messo in luce mostrando buone qualità, è una mossa condivisibile e giusta.Nella profonda rivoluzione che è in atto al Torino, anche quello di Radonjic è un acquisto funzionale, anche se si tratta sempre di una scommessa, seppur diversa rispetto a Bayeye: non è un giovane alle prime esperienze, ha 26 anni, una grande esperienza maturata in diversi campionati europei e con la nazionale della Serbia, ma è anche un giocatore in cerca di rilancio dopo un anno da dimenticare al. Appena 6 presenze nell’ultimo campionato portoghese e circa 30 minuti in Champions League: Radonjic è quindi un giocatore in cerca di riscatto e il Torino può essere una bona occasione per lui.Dopo due scommesse come Bayeye e Radonjic, però, ora servono certezze, giocatori pronti e in grado di far fare il salto qualità necessario alla squadra dal punto di visto tecnico.