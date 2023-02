Basta poco, davvero poco, per accendere tutta la passione del popolo del Toro. Basta un allenamento a porte aperte in una mattina di un giorno festivo e in un battibaleno la tribuna del Filadelfia si riempie, si colora di granata e si infiamma per Ivan Juric e per tutti i giocatori. Modo migliore per caricare la squadra in vista del derby di martedì sera non ci poteva essere. In casa Torino il Filadelfia aperto alla sua gente dovrebbe essere ancora adesso la normalità, invece era dai tempi in cui l’allenatore era Moreno Longo (non a caso un cuore granata) che le porte del tempio granata non venivano aperto.



Quelle porte Juric lo ha riaperte due settimane fa, un martedì mattina, e sugli spalti si sono presentati in 500 (mica male considerando l’orario), stamattina invece il Filadelfia era completamente pieno: chissà se il tecnico granata avrà compreso quanto possa essere importanti far accedere all’impianti i tifosi, far stare la squadra vicino a chi la ama incondizionatamente, come solo un tifoso può fare.



Tutto questo amore il Torino dovrà dimostrare di meritarselo in campo, i tifosi non meritano l’ennesima delusione in un derby, ne hanno patite fin troppe in questi anni. Al Filadelfia i giocatori hanno fatto il bagno di amore e passione, non resta che augurarsi che la carica ricevuta sia sufficiente fino a martedì sera, quando sarà davvero il momento di affrontare, sul campo, la Juventus.