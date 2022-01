Ogni volta in cui, negli anni, dalla Maratona si è alzato il coro “Torneremo ad Amsterdam” non era certo per un senso di nostalgia verso i tre pali colpiti. Quella della finale di Coppa UEFA del ’92 fanno certo più male rispetto a quelli centrati contro ildama la sensazione di amaro in bocca all’indomani dell’1-1 con i neroverdi è comunque molto forte. Anche perché una vittoria, dopo i pareggi dellae della Fiorentina, avrebbe avvicinato ancora di più la squadra dialla zona Europa.Al di là del risultato,quella diè una squadra che da inizio stagione dà l’impressione di poter vincere contro chiunque, non solo di potersela giocare ad armi quasi pari. Ed è davvero un peccato che il tecnico croato non abbia quasi mai potuto puntare su un attaccante dal gol facile come Andrea, quest’anno fermato da un serie di infortuni. Non che Antoniostia facendo male, ma il paraguaiano ha caratteristiche diverse, riesce a dialogare meglio con i compagni ma dentro l’area è meno cattivo, lo si è visto anche ieri nelle due occasioni che si è divorato e che avrebbero potuto indirizzare diversamente la gara.Se non la prossima giornata contro, il Gallo rientrerà quella successiva, il posto da titolare dovrà certamente guadagnarselo (e dovrà anche fare i conti con la concorrenza di) ma con il suo ritorno poter sperare di terminare davvero la stagione nelle prime sette posizioni non è un azzardo. Se è vero che servono tre indizi per fare una prova, in questo inizio di 2022 sono arrivati contro: ora si può davvero sognare.