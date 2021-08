E’ passata quasi una settimana da quando, dopo l’amichevole contro ilchiedeva esplicitamente rinforzi di qualità. Rinforzi che però non sono ancora arrivati, nonostante l’inizio della nuova stagione sia sempre più vicino (il 15 agosto è in programma l’esordio di Coppa Italia contro la Cremonese).- per ora completamente fermo se non fosse per la rescissione del contratto die la cessione diin difesa e a centrocampo, diverso invece il discorso per quel che riguarda la trequarti campo.lo ha confermato nonostante la scorsa fallimentare sessione estiva e il dt ha tutta la voglia di riscattarsi, di dimostrare le proprie qualità. Ha scommesso su(le qualità del croato non sono in discussione, i dubbi semmai riguardano le condizioni fisiche) e ora vuole una certezza:Juric vorrebbe il rinforzo sulla trequarti il prima possibile, per poter far immediatamente integrare il nuovo fantasista nel suo sistema di gioco ma i pochi soldi finora entrati nelle casse societarie dalle cessioni (gli unici sono quelli del Benfica per Meité) e soprattutto i dubbi del dt, che, stanno rallentando le operazioni. Nel frattempo, però, il calcio d’inizio del nuovo campionato è sempre più vicino: tocca a Vagnati dimostrare le sue qualità chiudendo, il più in fretta possibile, tra trattativa per il trequartista giusto. Vietato sbagliare.