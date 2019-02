“La gente vuole il gol” cantano Elio e le Storie Tese da circa vent’anni: una frase che sintetizza alla perfezione il calcio. Il gol fa gioire e fa vincere le partite, le tattiche, gli schemi, le formazioni scelte da ogni allenatore hanno tutte come unico scopo quello di far segnare la squadra. E se si hanno a disposizione attaccanti di qualità, capaci di “vedere la porta”, fare gol è più semplice. O meglio, dovrebbe essere più semplice: al Torino, nonostante Walter Mazzarri possa contare su giocatori come Andrea Belotti, Simone Zaza e Iago Falque, fare gol quest’anno sembra essere tremendamente complicato. Sono solamente ventisette le reti messi a segno dalla squadra granata che, tra le prime undici della classifica è quella con l’attacco peggiore. Fortunatamente a controbilanciare le poche reti siglate c’è una difesa solida, la quinta migliore del campionato.



Andrea Belotti è il migliore marcatore del Torino in questo campionato con sette reti all’attivo (quattro delle quali su calcio di rigore), Iago Falque è fermo a tre, Simone Zaza ha invece esultato una sola volta. In ventidue giornate di campionato gli attaccanti della formazione di Walter Mazzarri hanno realizzato undici gol, solamente sette se si escludono i calci di rigore. Un dato certamente allarmante, così come lo è quello riguardante le marcature casalinghe: al Grande Torino solamente Falque, lo scorso 26 dicembre nel 3-0 all’Empoli, è riuscito a segnare su azione. Belotti e Zaza ancora no. Se gli attaccanti granata faticano a segnare è anche perché palloni invitanti nelle aree di rigore avversarie ne ricevono pochi: a centrocampo c’è molta più quantità che qualità e il gioco offensivo risulta spesso macchinoso e privo di imprevedibilità. A Mazzarri l’arduo compito di risolvere il problema offensivo del Torino e accontentare quella gente che vuole il gol ma, soprattutto vuole tornare a vedere la squadra granata giocare nelle coppe europee.