Sui rinforzi di cui il suo Torino ha bisogno Ivan Juric è stato chiaro sin dall’inizio con Davide Vagnati: per quanto riguarda il reparto offensivo servono due trequartista. Il primo è arrivato, Marko Pjaca, il secondo non ancora. Il dt granata da tempo sta portando avanti le trattative per Junior Messias e Riccardo Orsolini in particolare ma, nel frattempo, la stagione 2021/2022 sta per iniziare: domani i granata scenderanno in campo contro la Cremonese in Coppa Italia, sabato prossimo contro l’Atalanta in campionato. E allora perché non provare a recuperare uno dei trequartisti già presenti in casa? Chi? Iago Falque.



Lo spagnolo è reduce da una stagione negativa al Benevento, dove ha anche giocato poco a causa di alcuni infortuni, ma è certamente un giocatore di qualità: non ha disimparato a giocare a calcio nell’anno in Campania. Al Torino per tre stagioni ha dato molto (anche in termini di gol e assist per i compagni) e sotto la guida di Walter Mazzarri ha spesso giocato come trequartista o seconda punta.



In queste settimane si è spesso allenato a parte a causa di un vecchio infortunio e ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra sotto gli occhi di Juric: non prenderlo in considerazione per la stagione che sta per iniziare, considerando anche la carenza di giocatori di qualità a disposizione del tecnico croato, potrebbe essere un errore. Un altro trequartista servirà comunque, ma recuperare Falque e integrarlo nel nuovo progetto tecnico potrebbe essere una soluzione per alcuni problemi del Torino.