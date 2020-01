Contro il Genoa lo abbiamo visto passeggiare in campo, pasticciare su qualche pallone, commettere falli ingenui e alla fine lasciare la squadra in dieci per un’evitabilissima entrata in netto ritardo nell’area di rigore avversaria. Ma soprattutto Meité lo vediamo giocare ben al di sotto delle proprie potenzialità da tanti, troppi mesi. Quel giocatore che si era presentato alla serie A mostrando qualità e forza fisica, che era stato capace di attirare su di sé le attenzioni anche di club blasonati, si è perso. Non è un caso, insomma, se un anno fa di questi tempo al nome di Meité venivano accostate squadre come l’Inter e oggi sia un obiettivo della Spal, squadra fanalino di coda del campionato.



Mazzarri in Coppa Italia ha voluto ridargli fiducia, dopo quasi due mesi in cui lo aveva impiegato solo per qualche spezzone di partita. Ma il francese quella fiducia non l’ha ripagata a dovere. Avrebbe fatto bene il tecnico a toglierlo dal campo prima che fosse l’arbitro con il suo cartellino rosso a mandarlo negli spogliatoi nei supplementari, il secondo giallo era infatti nell’aria già da diverso tempo. Invece lo ha lasciato in campo, forse per provare a recuperarlo o più probabilmente perché, a differenza di Sasa Lukic, domenica contro il Bologna tornerà ad accomodarsi in panchina. Meglio dunque far riposare chi invece giocherà di nuovo fra due giorni.



Dopo le prime partite giocate da Meité con la maglia del Torino si era parlato di un grande colpo dell’ex ds Petrachi, ma già dallo scorso inverno l’impressione di addetti ai lavori e non è che si sia così. L’azione del gol che ha permesso ieri al Genoa di passare momentaneamente in vantaggio è la sintesi perfetta di quello che il francese sta offrendo in campo da un anno a questa parte: dopo essere stato dribblato da Favilli in mezzo al campo, il francese anziché rincorrere l’avversario partito in contropiede arretra quasi passeggiando, disinteressandosi della ripartenza avversaria. Corre invece il centravanti del Genoa e, parafrasando Per un pugno di dollari, quando un calciatore che cammina incontra un calciatore che corre, quello che cammina… di certo non fa bella figura. Questo Meité al Toro non serve. E se Petrachi lo rivolesse prendere...