Non poteva che essere altrimenti: Torino-Sassuolo è stata rinviata. E stavolta senza la scia di polemiche che aveva caratterizzato il rinvio di Juventus-Napoli, partita che in un certo senso aveva fatto storia in quanto la formazione azzurra era stata fermata dall’Asl in barba a quanto previsto dal protocollo. Al club di Aurelio De Laurentiis era stata data la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica, era servito il ricorso al CONI per annullare quanto deciso dal Giudice sportivo. Il precedente del Napoli ha fatto sì che stavolta la Lega rinviasse immediatamente la partita, senza 0-3 decisivi a tavolino.



In pratica la Lega si è inchinata a un principio che dovrebbe essere basilare, soprattutto in un momento storico come questo con una pandemia in corso: la salute delle persone è più importante e non ci possono essere eccezioni per i calciatori. E’ stato giusto riprendere il campionato lo scorso anno, così come lo è giocare ora (anche per via dei grandi interessi economici che ruotano intorno al calcio) ma ci si può fermare per 90 minuti se l’Asl pensa che potrebbero esserci dei pericoli. Giusto quindi rinviare Torino-Sassuolo, così come sarebbe stato corretto rinviare immediatamente Juventus-Napoli a ottobre: un protocollo per giocare in sicurezza non può avere più importanza di una decisione dell’autorità sanitaria. Lo ha capito anche la Lega, per buona pace di chi voleva a ogni costo il 3-0 a tavolino per Juventus-Napoli.