Ci risiamo. Dopo un paio di prestazioni incoraggianti, da parte di Simone Zaza ne sono arrivate altrettante da dimenticare. E di gol neanche a parlarne. Purtroppo in questa stagione l’attaccante ci ha abituati più a partite inconsistenti, piene di errori, come quella con la Fiorentina, che a prestazione convincenti. Sulla carta avrebbe dovuto uno degli elementi chiave del Torino per la rincorsa alla qualificazione a una coppa europea, invece dopo tre quarti di campionato è l’uomo in meno della formazione di Walter Mazzarri (altro che essere l’uomo in più).



Al Franchi Zaza è stata irriconoscibile: tanti i controlli sbagliati, i palloni persi in mezzo al campo, troppi gli errori di natura tecnica per un giocatore delle sue qualità. Eppure l’ex Valencia non è certo un giovane debuttante del nostro campionato ma è un calciatore che nella sua carriera ha dimostrato di avere qualità importanti: lo ha fatto con le maglie del Sassuolo, della Juventus, del Valencia e anche della Nazionale (fino al momento del rigore contro la Germania agli Europei del 2016). Perché al Toro non sta riuscendo a ripetersi? E cosa dovrebbe fare Mazzarri ora che la squadra è impegnata nel rush finale per l’Europa, con alcuni punti da recuperare alle concorrenti e le partite che non si possono più sbagliare? Continuare a dare fiducia a Zaza, sperando che un episodio, qualche gol consecutivi (anche fortuiti) possano rigeneralo, o puntare su altri giocatori come Vittorio Parigini e Alejandro Berenguer? Difficile dare risposte a queste domande, per farlo bisognerebbe poter osservare da vicino Zaza durante ogni singolo allenamenti, capire in settimana se la scintilla può scattare: se Mazzarri non dovesse avere queste sensazioni, allora meglio lasciare in panchina il numero 11 e puntare su giocatori dal nome meno altisonante ma più concreti in campo. Perché questo Zaza, quello visto contro la Fiorentina ma non solo, al Torino non serve proprio.