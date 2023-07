Giù le mani da Samuele Ricci. Il centrocampista è uno dei calciatori più corteggiati del Torino in questa sessione di mercato, con la Lazio in particolare che è interessata a lui: perderlo, per la squadra granata, sarebbe però un vero e proprio errore. “Non siamo obbligati a vendere nessuno” ha sottolineato Davide Vagnati ma il dt non lo ha neppure definito incedibile, lasciando intendere che di fronte a un’offerta di un certo tipo verrà lasciato partire.



Certo il Torino non farà sconti ma sarebbe un segnale importante riuscire a confermare a prescindere un giocatore come Ricci, soprattutto se l’obiettivo è quello di crescere e provare a raggiungere un obiettivo importante come la qualificazione a una coppa europea. Con Ivan Ilic, inoltre, forma una delle coppie di centrocampo di maggior talento e prospettiva del campionato e rompere questo binomio a soli sei mesi di distanza da quando è stato formato (Ilic è arrivato lo scorso gennaio) sarebbe un peccato.



La vicenda Ricci rischia di diventare una sorta di cartina tornasole per il Torino, per le sue ambizioni e la sua forza (economica e non solo tecnica). Mancano 40 giorni alla fine del mercato, 40 giorni nel quale Urbano Cairo dovrà riuscire a resistere alle tentazioni milionarie di cederlo.