, che non veniva accolto quasi con fastidio. Dopo anni a vedere più che altro sconfitte, questo 2-2 nella giornata in cui il Cagliari ha perso contro il Verona, dovrebbe forse era accolto con maggiore gioia ma probabilmente(la celebre intervista dial fischio finale di1-1 nel ’76 lo insegna). E’ così che, anche se il pari è un risultato giusto, è difficile digerire le parate disul colpo di testa dial 90’ o alla punizione dial 94’.All’indomani del derby: ha ridato un’anima e un gioco a una squadra che nella gestione Giampaolo spesso è stata impresentabile (se si fosse puntato da inizio su Nicola oggi il Torino non sarebbe al quartultimo posto), ha voluto due giocatori come, che si stanno rivelando pedine fondamentali per la salvezza. Se il Toro è tornato a giocarsela alla pari con la Juventus, non accontentandosi del pari ma cercando fino al 94’ la vittoria, il merito è proprio di Nicola. Se si aprirà un ciclo con lui in panchina, forse, anche le vittorie contro la Juve non saranno più un tabù.A proposito di Juventus, dopo il 2-2 nel derby e le vittorie in contemporanea di Atalanta e Napoli, il pensiero non può che andare anche ad(alla cui la sua squadra dovrebbe partecipare per diritto divino) che rischierebbe di renderebbe obsoleti i vari campionati, eppure da tre anni vede la Juventus uscire dalla Champions con squadre che alla Superlega probabilmente non parteciperebbero ().