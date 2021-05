E lo ripetiamo per il secondo anno consecutivo, dopo un'altra stagione di tribolazioni e sofferenze, una salvezza conquistata nelle ultime curve del campionato, dopo essere stati anche al penultimo posto a metà campionato, dopo un altro 0-7 subito in casa. Così come l’anno scorso, a far arrivare in porto la barca, che più volte sembrava destinata ad affondare, è stato un tecnico con il cuore granata, chiamato a stagione in corso con il compito di salvare il salvabile. Un anno fa era statoa essere incaricato della difficile missione, ora. E proprio come un anno fa l’allenatore, nonostante l’obiettivo raggiunto, rischia di essere messo immediatamente alla porta con un lapidario “arrivederci e grazie”.o un altro tecnico. L’attuale tecnico del Torino ha dimostrato sul campo, con i risultati, diNon è un caso che tra i principali protagonisti del girone di ritorno del Torino ci siano stati due calciatori richiesti propio da Nicola:Chissà che risultati potrebbe ottenere con un’intera squadra creata per il suo credo calcistico e seguendo le sue indicazioni. Non va poi sottovalutato il gran lavoro fatto a livello psicologico sui giocatori. “Questi hanno la melma nella testa” aveva affermato sconsolato Giampaolo dopo una delle tante rimonte subite, con Nicola il trend è stato invertito e (eccezion fatto per la disastrosa parentesi delle gare contro) in campo si è visto un Torino giocare con cuore e determinazione, capace di rimontare gli avversari più che di farsi rimontare.Certo è che Nicola, Juric o qualsiasi altro allenatore non potranno da soli far fare il salto di qualità alla squadra, servirà un cambio di passo in società, quello che i tifosi granata attendono invano da molti anni.