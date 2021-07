C’è una richiesta che Ivan Juric ha fatto non appena arrivato al Torino: un trequartista di qualità. “Ci vogliono i giocatori che sappiano saltare l’uomo, che possano far giocare al meglio gli attaccanti” aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione. Per ora, a circa un mese dall’inizio del nuovo campionato, il trequartista tanto atteso non è ancora arrivato. Il giovane Magnus Warming non può essere ancora considerato un vero e proprio rinforzo: è giovane, acerbo, ha bisogno di tempo per crescere e adattarsi al calcio italiano, un calcio tanto diverso da quello a cui era abituato in Danimarca.



Prima di comprare il dt Davide Vagnati deve vendere e fino a quando la cessione di Soualiho Meité al Benfica non sarà ufficiale (e magari anche quella di Lyanco al Betis Siviglia) difficilmente il trequartista arriverà. Che sia Junior Messias o che sia Marko Pjaca, i due principali candidati a vestire la maglia granata, bisognerà attendere. Intanto però il tempo passa e Ivan Juric nel ritiro di Santa Cristina Valgardena deve arrangiarsi come può, provando Daniele Baselli e Karol Linetty in quella posizione, puntando sulla voglia di mettersi in mostra di Vincenzo Millico.



Juric avrebbe forse preferito poter lavorare in ritiro con il il suo trequartista, con quel giocatore capace di saltare l’uomo e che possa far giocare al meglio gli attaccanti. Dovrà invece aspettare, la rivoluzione del Torino è più lenta di quanto in molti si aspettavano.