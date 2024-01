Toromania: Sanabria non si muove, capito Milan?

Andrea Piva

Prima Mergim Vojvoda e Karol Linetty, poi Antonio Sanabria: tre rinnovi di contratto in poche ore che si possono facilmente leggere come la volontà del Torino di dare continuità al progetto. Mosse corrette, quelle del Torino, soprattutto nei tempi: se si crede nel paraguaiano e si è deciso di puntare su di lui anche nel futuro, prolungargli il contratto proprio in questi primi giorni di gennaio è stato un segnale dato anche a tutte quelle squadre (vedasi il Milan) che avevano messo gli occhi sull’attaccante. Come a dire: Sanabria (ora) non si tocca.



Non meno importanti anche i prolungamenti di Linetty e Vojvoda, anche se più che veri e propri rinnovi, in questo caso il Torino ha esercitato delle clausole previste nei precedenti contratti che gli permettevano di allungarli per altri dodici mesi. Entrambi erano in scadenza a giugno 2024, entrambi ora sono legati alla società granata fino a giugno 2025. Tradotto, non c’è il rischio che vadano via a parametro zero a fine campionato. Se non dovessero più rientrare nel progetto, se volessero gli stessi Linetty e Vojvoda cambiare aria, lo potranno fare in estate permettendo però alla società di ricavare qualcosa dalle loro eventuali cessioni.



Ora ci sono altre situazioni contrattuali da risolvere, a partire da quella di Ricardo Rodriguez, giocatore importante in campo e nello spogliatoio, non a caso è il capitano del Torino, fino ad arrivare a quella più delicata di tutte: Ivan Juric. Il tecnico è in scadenza, la trattativa per il rinnovo è congelata da mesi e probabilmente resterà tale fino al termine della stagione: eppure capire chi sarà l’allenatore del Torino nella prossima stagione dovrebbe essere una priorità per progettare meglio il futuro.