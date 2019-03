“Non tornare al Torino”. “Ingrato”. “Non dovevi esultare così”. Questi sono solo alcuni esempi (ce n’è sono anche molti altri del tenore completamente differente) dei commenti che i tifosi granata hanno lasciato sui profili social di Lyanco dopo la partita con il Bologna. L’esultanza ai gol rossoblù, la calma con la quale ha abbandonato il terreno di gioco dopo l’espulsione, sul parziale di 3-1 per i suoi, hanno fatto infuriare una parte dei tifosi del Torino. Ma che altro doveva fare il brasiliano?



E’ un giocatore di proprietà del Torino, vero, ma al momento è in prestito al Bologna e, da buon professionisti, è giusto che al momento lotti per la squadra rossoblù ed esulti per le vittorie della squadra. Tra l’altro, dopo i gol dei propri compagni, ha espresso la propria gioia in maniera comunque rispettosa per la formazione e i tifosi granata: insomma, non ha certo imitato il gesto di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid. Il Torino è la squadra che lo ha portato in Italia, gli ha dato fiducia, lo ha aspettato e supportato dopo il grave infortunio al piede, ma il Bologna è la squadra che ora lo sta facendo tornare a essere protagonista dopo un anno molto difficile in cui ha rischiato anche di dover dare l’addio al calcio. E alla formazione di Sinisa Mihajlovic Lyanco è stato prestato proprio per questo motivo: per far sì che potesse giocare con continuità, dimostrare sui campi della serie A di essere quel giocatore di qualità che i tifosi granata hanno solo potuto intravedere. E’ giusto allora che Lyanco festeggi le vittorie ottenute con il Bologna, in attesa di tornare al Toro la prossima estate, festeggiare per i gol di Belotti anziché per quelli di Orsolini e ripetere, anche in granata, le ottime prestazioni che al momento sta disputando con la casacca rossoblù. Il Torino avrà bisogno del difensore brasiliano.