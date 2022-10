Si dice che al peggio non ci sia mai fine. E guardando la situazione in casasembra proprio essere così: come se non bastassero il 3-1 incassato ae il fatto che questa sia stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite (la terza consecutiva), ci si è messo anche. L’arbitronon ha fischiato un fallo evidentissimo disu(il portoghese sarebbe stato punibile anche con il cartellino giallo) e, evitando che entrasse in campo a gridare in faccia all’arbitro tutta la sua rabbia.Se le giornate di squalifica saranno una o due dipenderà da cosa deciderà il Giudice Sportivo, che si baserà su quanto riportato da Massimo nel suo referto: non sappiamo cosa esattamente abbia detto Juric all’arbitro nel momento in cui si è fatto trascinare dalla rabbia, perdendo letteralmente la testa. Certo che affrontare, eventualmente, il derby senza l’allenatore croato in panchina non sarebbe la stessa cosa e in un momento così complicato della stagione non ci vorrebbe proprio.a: lo scatto d’ira di Juric non ci voleva proprio.