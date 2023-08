Se non sarà Ruslan Malinovskyi il trequartista che affiancherà Nikola Vlasic nella prossima stagione, che almeno lo sia Dennis Praet. La trattativa per l’ucraino ha fatto sognare un po’ tutti i tifosi granata, anche perché negli anni all’Atalanta ha dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza con la palla tra i piedi: ora che i sogni di portarlo sotto la Mole sembrano essere definitivamente tramontati, non resta che sperare nel ritorno del belga.



Un trequartista al Torino serve, anche solo dal punto di vista numerico: ci sono Vlasic, Radonjic, Karamoh, Seck e Verdi ma gli ultimi due potrebbero andare via (Seck è in trattativa con il Frosinone per un prestito). Ne resterebbero quindi tre e un quarto giocatore, di qualità, farebbe quindi al caso di Juric. Praet ha il vantaggio di conoscere già il modo di giocare di Juric oltre che molti di quelli che diventerebbero i nuovi compagni di squadra: non impiegherebbe quindi molto tempo a integrarsi negli schemi del nuovo allenatore. Aspetto, questo, tutt’altro che secondario, soprattutto con il nuovo campionato che è ormai alle porte.



Sulla trequarti sarà importante non sbagliare l’acquisto, anche perché chi agisce dietro le punte è chiamato a dare qualità, fare la giocata decisiva. Più che una scommessa, meglio allora puntare su chi può dare certezze, come le avrebbe date Malinovskyi e come potrebbe darle Praet.