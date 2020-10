Un’occasione migliore di questa per trovare la prima vittoria in campionato al Torino non poteva capire. La Lazio è sì più forte, può vantare anche tra le sue riserve giocatori di qualità, ma arriva decimata, stanca dopo gli impegni ravvicinati tra serie A e Champions League, impossibilità a preparare al meglio la partita per via del Covid. E siccome si è deciso che lo spettacolo deve continuare, Belotti e compagni hanno la possibilità di conquistare punti preziosi in una partita che fino a pochi giorni fa metteva i brividi.



Il Torino di questo inizio di campionato non è certo stato all’altezza delle aspettative e, nonostante i due casi di positività al Covid tra i giocatori riscontrati alla vigilia della partita contro il Cagliari, non è stato il virus il problema più grande per la formazione di Giampaolo. Mercoledì in Coppa Italia contro il Lecce, seppur con molta fatica e grazie ad alcuni erroracci nel secondo tempo supplementare dei difensori avversari, è arrivata la prima vittoria stagionale in una partita ufficiale,



Vincere aiuta a vincere, si dice spesso e con ragione: per questo non si può che sperare che quel 3-1 contro il Lecce sia servito a restituire maggiore convinzione e serenità ai calciatori. Ora, contro questa Lazio con gli uomini contati, priva di alcuni dei suoi migliori giocatori, c’è la possibilità di ottenere quel successo necessario ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. E anche Giampaolo con una vittoria rendere più sicura la sua panchina.