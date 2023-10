C’è qualcuno che realmente si stupisce delle due uscite a vuoto diche hanno regalato il derby alla Juventus? Probabilmente no.. Sa calciare lungo il pallone e a quanto pare basta per essere titolare. Il Torino quest’anno ha cambiato il preparatore dei portiere ma il problema non eraprima e non èadesso, non è colpa loro se le prestazioni di Milinkovic-Savic sono troppo spesso contraddistinte da papere e errori gravi.Non è stato un bel derby, il Torino lo ha giocato male in mezzo al campo e in attacco, ma la Juventus non ha fatto molto di più. Anzi. Basti pensare che nel primo tempo non c’è stato un solo tiro in porta da nessuna delle due parti. Poi, a inizio secondo tempo,E come se non bastasse, al terzo calcio d’angolo in favore dei bianconeri nel secondo tempo,ma è stato salvato dalla mira sbagliata di Gatti, che ha solo sfiorato la doppietta.Errore da cui il Torino non ha imparato, il fatto che Milinkovic-Savic sia ancora il portiere titolare lo dimostra. E come ciliegina sulla torta ci mancava la fascia da capitano che il portiere serbo ha indossato nei minuti finali: un premio che in questi anni si è proprio meritato…