Lecce-Torino sembra una favola, il racconto perfetto per gli amanti del lieto fine: il protagonista è Alessandro Buongiorno, il giocatore che più di ogni altro rappresenta il Toro, il capitano senza fascia che in estate ha detto no all’Atalanta pur di restare nella squadra del suo cuore, quella della sua città, quella in cui è cresciuta. Nel momento più difficile del Torino è rientrato dopo un infortunio e ha segnato il gol del ritorno alla vittoria, nonostante questa non sia una peculiarità del proprio mestiere: non è una punta ma un roccioso difensore centrale, da bomber navigato ha però sfruttato al meglio l’occasione avuta e scagliato con forza e rabbia quel pallone che gli è arrivato alle spalle di Falcone.



Tutto perfetto, anche troppo pensando che si parla di Torino, dove ai lieti fine non si è certo abituati. Anzi. La partita di Lecce ha fatto tornare qualche sorriso, anche se è troppo presto per poter affermare che la squadra di Juric è davvero uscita dal periodo di crisi: lo si capirà meglio dopo le prossime tre partite prima della nuova sosta del campionato, quelle contro il Frosinone in Coppa Italia, il Sassuolo e il Monza in campionato. Tre esami da superare per provare a raddrizzare la stagione, a cancellare l’inizio al di sotto delle aspettative e risalire in classifica. Il primo sarà giovedì sera contro la formazione ciociara. Nell’attesa però godiamoci ancora questo Buongiorno.