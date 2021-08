Sono bastati i primi 90 minuti di campionato per accertare ciò che in realtà già si sapeva:I tifosi presenti allo stadio hanno dedicato vari cori di incitamento al centravanti che ha risposto come meglio sa fare: con un gol sotto la Maratona. La rete beffa di Piccoli al ’93 ha poi tolto all’attaccante i titoli sui giornali e ai granata un punto che sarebbe stato meritato (e probabilmente anche un po’ stretto).Quello visto in campo nella prima giornata del nuovo campionatoal posto di untroppo tenero in area di rigore: alla prima occasione avuta il Gallo si è creato lo spazio per calciare e ha battuto, dimostrando di essere sempre uno dei migliori finalizzatoti del campionato, un attaccante da doppia cifra sempre e comunque.La risposta a questa domanda è rimandata al prossimo anno, quando il suo contratto sarà scaduto e sarà libero di scegliere la sua prossima squadra. Vedendolo anche ieri correre, lottare e segnare con la maglia granata numero 9 addosso un filo di malinconia inizia a farsi sentire all’idea che se ne possa andare. C’è però un anno di tempo per convincerlo a rimanere, devono farlo prima di tutto Cairo e Vagnati rimediando al poco fatto finora sul mercato e costruendo una squadra più competitiva possibile. Poi bisogna sperare in un miracolo di Juric e, come sempre, nei gol di Belotti.