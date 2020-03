Bisogna tornare indietro di più di un mese per ritrovare le ultime dichiarazioni di Urbanosul, per l’esattezza al 4 febbraio, il giorno della presentazione di Moreno. Poi un lungo silenzio. Certo, il patron granata(e dopo quel 4 febbraio sono arrivate solo sconfitte), ma a un così lungo silenzio da parte del presidente del Torino nessuno è abituato. Solamente negli ultimi giorni Cairo è tornato a far sentire la propria voce, ma, aggiungendo una nuova pagina alla diatriba tra i due sulle riforme delle coppe europee,su un argomento ben più serio come lo èSia sul proprio profilo Instagram, che intervento a trasmissioni televisive della sua La7, Cairo discute dei decreti varati dal Governo, delle misure che secondo lui dovrebbe essere adottate per arginare e sconfiggere il prima possibile il Coronavirus. Lo fa in qualità di cittadino italiano e di imprenditore. Ma bisogna tenere a mente che Cairo è anche grande un(d’altronde proprio sulla comunicazione ha basato la sua fortuna imprenditoriale). Viene quindi spontaneo domandarsi se dietro queste sue dichiarazioni, in numero sempre maggiore, su questioni pubbliche non sianoDa anni si parla di una possibile candidatura del presidente del Torino che, va ricordato, al momento ha però sempre negato questa possibilità. Ma si sa che per un cambio di rotta può bastare poco: nessuno si stupirebbe se Cairo si candidasse in politica, se proseguisse nel cammino simile a quello percorso da SilvioIl tempo lo dirà, nel frattempo il suo silenzio riguardo alle questioni legate alla società granata prosegue mentre i suoi interventi sulle questioni politiche sono sempre più insistenti.