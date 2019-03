Che fosse un ottimo portiere lo si sapeva, che con le sue parate avrebbe portato diversi punti alla causa Torino lo si immaginava, ma che Salvatore Sirigu potesse arrivare a 50 minuti dal record di imbattibilità (in un solo campionato) di Luciano Castellini nessuno, probabilmente, lo ha anche solo sperato. L’estremo difensore sardo contro il Chievo Verona avrà invece l’opportunità di superare il Giaguaro: dovrà riuscire e mantenere inviolata la propria porta almeno fino al 51’ per riuscirci. Non sarà semplice ma neppure impossibile per chi da cinque partite non subisce reti (avendo affrontato in successione Inter, Spal, Udinese, Napoli e Atalanta: non proprio un calendario semplice) e che in carriera ha un primato personale di oltre 900 minuti di imbattibilità. Ma quella era un’altra squadra (il Paris Saint Germain) e tutta un’altra storia.



Al momento Sirigu è imbattuto da 467 minuti, Castellini nella stagione 1976/1977 si è fermato a quota 517 minuti ma, con tutto il rispetto per vari Armando Izzo, Nicolas Nkoulou, Koffi Djidji e Emiliano Moretti, il Giaguaro poteva contare su una difesa composta da giocatori come Vittorio Caporale, Luigi Danova, Roberto Salvadori e Roberto Mozzini, gente che l’anno precedente aveva vinto lo scudetto e quell’anno, nonostante i 50 punti in classifica (su un massimo di 60), arrivò seconda. Quello era un Toro che aveva obiettivi diversi dall’attuale, vinceva il campionato (o provava a farlo). Proprio questa differenza di obiettivi e di giocatori, non fa che aumentare i meriti dell’attuale portiere granata, dei suoi compagni di squadra e di Walter Mazzarri qualora il record di imbattibilità di Castellini venisse battuto. Poi ci sarebbe il primato di Valerio Bacigalupo dei 690 minuti totali senza subire reti, ma cavallo di due campionati, da raggiungere: per questo c’è però ancora tempo. Intanto Sirigu può superare Castellini. Chi l’avrebbe mai detto.