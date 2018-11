Salvatoreè, in questo momento,e merita la maglia numero 1 della Nazionale. Lo affermiamo ora, dopo una sconfitta del suoe dopo quei due palloni che l'estremo difensore sardo ha dovuto raccogliere dal fondo della propria rete. Ma lo diciamo anche dopo una serie di parate, almeno tre quello di alto livello, che hanno evitato alla formazione granata la goleada contro il. Se la squadra di Walter, contro gli emiliani, è rimasta in partita fino al 94' e ha coltivato sino all'ultimo secondo la speranza di pareggiare deve infatti ringraziare proprio il numero 39.Come affermato dal presidente Urbanoe come ribadito da Walternegli scorsi giorni, Gigiorappresenta, senza ombra di dubbio, il futuro della Nazionale (ha grandi qualità ed enormi margini di miglioramento) ma in questo momento il miglior portiere italiano è Sirigu. L'estremo difensore del Torino lo ha dimostrato varie volte in questo inizio di stagione e, non più di una settimana fa, si è anche guadagnato l'appellativo di miglior para-rigori d'Europa neutralizzato il quarto degli ultimi cinque tiri dal dischetto che gli sono stati calciati contro.Nella giornata in cui si attendevano le risposte di Andreae di Simonealle mancate convocazioni del ct Roberto, per le partite contro il Portogallo e contro gli Stati Uniti, è invece arrivata l'ennesima ottima prova di Salvatore Sirigu, che in Nazionale c'è ma rischia di doversi sedere ancora una volta panchina per lasciare il posto da titolare a Gianluigi Donnarumma che, finora, ha spesso alternato buone prestazioni ad altre condite da gravi errori. Eppure a un portiere così non si dovrebbe proprio rinunciare.