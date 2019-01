Quattro mesi e mezzo: è questo il tempo che è durata la storia tra il Torino e Roberto Soriano. Ma sarebbe finita anche prima se non ci fossero finestre ben precise di apertura e chiusura delle operazioni di calciomercato. La scintilla tra il centrocampista e l’ambiente granata non è mai scoccata e le poche presenze collezionate in questi mesi dal calciatore, arrivato in estate per essere un titolare della squadra di Walter Mazzarri, ne sono la dimostrazione. Poi è scoppiato anche il caso dei like post derby a chi, legittimamente, gioiva e festeggiava per la vittoria proprio contro la squadra nella quale Soriano in quel momento giocava e dalla quale riceveva il proprio stipendio. E’ così che l’addio è diventato inevitabile.



Roberto Soriano non mancherà al Torino e ai suoi tifosi, neanche nel caso (e glielo auguriamo) dovesse tornare a essere quel giocatore capace di spostare gli equilibri e decidere le partite che era stato alla Sampdoria. Non mancherà proprio perché quella scintilla di cui parlavamo in precedenza non è mai scattata e i tifosi granata non sono mai riusciti ad affezionarsi realmente al numero 6, nonostante il suo acquisto fosse stato accolto con gioia la scorsa estate. Al Torino Soriano ha fallito e da settimane si attendeva solamente che arrivasse la risoluzione del prestito con il Villarreal: ora la società granata e il centrocampista proseguiranno separatamente le proprie strade, pronti ad affrontarsi sul campo. Chissà se chi prenderà il suo posto nella rosa a disposizione di Walter Mazzarri riuscirà a fare ciò in cui Soriano ha fallito.