Vale per Schuurs e Ricci ma vale anche per tutti i titoli: ora non bisogna commettere l’errore di venderli. Alla fine della sessione estiva di calciomercato manca troppo poco tempo, sarebbe impresa ardua, se non del tutto impossibile, trovare sostituti all’altezza in così poco tempo, considerando anche che la squadra di Juric ancora non è completa.



Non lo ha detto soltanto la partita con il Cagliari (lo 0-0 finale non è il risultato che ci si aspettava) ma è una questione numerica. Dando per fatto l’acquisto di Lazaro (manca solo l’ufficialità che arriverà a breve), al Torino servono un altro esterno, un trequartista e un attaccante (fondamentali entrambi). E forse anche un centrocampista se almeno due tra Linetty, Ilkhan e Gineitis dovessero essere ceduti (tutti hanno offerte). Ecco allora che vendere Schuurs, Ricco o anche un altro dei cosiddetti titolari creerebbe non pochi problemi, specialmente considerando che l’obiettivo, più o meno dichiarato, è quello di qualificarsi a una coppa europea.



L’anno scorso l’obiettivo è stato sfiorato, con quell’ottavo posto sfuggito all’ultima giornata, quest’anno però non basterà quell’eventuale posizione, non ci sarà un altro caso Juventus da poter sfruttare: per andare in Europa bisognerà terminare il campionato tra le prime sette e non si colma il gap con le altre vendendo i propri big.