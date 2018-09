“Poi è cominciato a piovere”. Questa frase pronunciata da Walter Mazzarri, dopo la sua ultima partita da allenatore dell'Inter, è una delle più celebri dichiarazioni post partita degli allenatori di serie A, lo dimostra il fatto che ancora oggi, a distanza di anni, è ricordata dai vari appassionati di calcio. Non solo dai tifosi nerazzurri. Insieme alla pioggia, quella sera a San Siro, arrivò anche il gol di Nico Lopez che permise al Verona di pareggiare quella partita contro l'Inter e che condannò il tecnico all'esonero. Pioggia che ieri si è abbattuta in maniera copiosa anche su Torino e che ha rischiato anche di far rinviare la partita contro la Spal (partita che è stata sospesa per circa un'ora). Ma dopo la pioggia, stavolta, Mazzarri ha vinto e la sua posizione in panchina è più salda che mai.



Dopo le confortanti e a tratti esaltanti sul piano del gioco, ma povere di punti, contro Roma e Inter, contro la Spal il Torino non poteva fare altro che vincere. Nel giorno in cui tutti i riflettori erano puntati su Simone Zaza, che finalmente ha esordito con la maglia granata, a ergersi a protagonista della partita è stato Nicolas Nkoulou, autore del gol partita a inizio secondo tempo. È il difensore camerunense l'uomo della pioggia, colui che con un preciso colpo di testa ha tolto anche la più minima possibilità di gaffe all'allenatore toscano.



Il Torino di Mazzarri contro la Spal non ha particolarmente brillato sul piano del gioco, come invece aveva fatto nel secondo tempo della partita contro l'Inter, ma ha lottato, ha inseguito la vittoria e alla fine l'ha ottenuta. I tifosi hanno inoltre finalmente potuto vedere all'opera la coppia Belotti-Zaza, anche l'impressione è che sarà difficile che Iago Falque possa essere escluso dall'undici di partenza dopo questa sua ennesima prestazione positiva. Magari in futuro i tre giocheranno insieme, con lo spagnolo che potrebbe agire da trequartista dietro alle due punte. Questi sono però pensieri che Mazzarri e i tifosi potranno iniziare a fare dai prossimi giorni, ora tutti possono ripensare a questa partita e godersi la vittoria: stava piovendo, poi Mazzarri ha cominciato a vincere.