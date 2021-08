Chissà se la partita contro l’Az Alkmaar sarà stata l’ultima di Andrea Belotti con la maglia del Torino o la prima della nuova stagione. Il probabile addio di Romelu Lukaku dall’Inter darà il via al mercato delle punte e anche il Gallo potrebbe rimanervi coinvolto: non ha ancora sciolto i dubbi riguardo al proprio futuro ed è combattuto tra la voglia di provare un’esperienza nuova (magari in una squadra protagonista anche nelle coppe europee) e quella di restare al Toro e a Torino.



Non ci sono dubbi sul fatto che sia legato alla maglia granata e al capoluogo piemontese e farebbe crescere volentieri la figlia Vittoria a Torino. Dello stesso parere sembra essere la moglie Giorgia che, in una recente storia su Instagram, ha postato una foto di piazza San Carlo aggiungendo una parola che fa ben sperare i tifosi granata: “Casa”. Quel “casa” può essere considerato un indizio di mercato ma guai a illudersi: non appena il passaggio di Lukaku al Chelsea verrà formalizzato inizierà il valzer delle punte e tutto potrà accadere.



L’unica certezza è che ci stiamo avvicinando al gran finale della telenovela Belotti: in poco più di 20 giorni la soap opera arriverà ai titoli di coda e solo allora si scoprirà se l’amichevole contro l’Az Alkmaar sarà stata l’ultima (o una delle ultime) partita del Gallo con la maglia del Torino o solamente la prima della nuova stagione.