Testa e cuore spesso non vanno d’accordo, ciò che razionalmente può sembrare corretto fare non sempre corrisponde a ciò che si vuole fare (o viceversa) e la vita ci insegna che scegliere quale strada seguire non è facile, che non esiste una via che andrebbe sempre seguita. Dipende dai casi.. E’ normale sia così. Inevitabilmente è partito sul fatto se sia stato giusto o no vendere il miglior giocatore del Torino proprio alla Juventus.(bonus compresi)interessa (ed è giusto sia così) al presidente e ai commercialisti del club, che con i numeri ci lavorano e a fine anno devono farli quadrare.invece no. Il tifoso è colui che ogni anno ha un bilancio in perdita con la propria squadra del cuore: spende soldi per il biglietto allo stadio, per l’abbonamento alla Pay TV, per acquistare la maglia o la sciarpa (o nel caso del tifoso del Torino ha magari speso anche per un seggiolino o un nome scritto sul muro in cortile di Filadelfia a cui non può quasi mai accedere).Al tifoso che da anni delle vere gioie non vede neanche l’ombra (gli ultimi trofei vinti sono lontani anni luce e da anni non ha neppure la soddisfazione di vincere un derby), che deve comunque mandare giù il boccone amaro della partenza del suo giocatore più forte, non può quindi che montare la rabbia nel vedere Bremer andare proprio alla Juventus.