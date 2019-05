Andrea Belotti è il simbolo, non solo il capitano, di questo Torino. In quanto tale è destinato a esserlo ancora a lungo, non a caso ha rinnovato il proprio contratto fino al 2022. Ora ha anche la possibilità di diventare l’uomo-simbolo della formazione granata anche al di fuori dei confini nazionali: molto dipenderà proprio dalle prestazioni del centravanti in queste ultime tre giornate di campionato, ora più che mai al Torino servono i gol del Gallo per non lasciare altri punti per strada e non compromettere le possibilità di qualificarsi almeno all’Europa League (considerato che il quarto posto occupato dall’Atalanta è distante ben cinque punti).



Per Belotti questi sono giorni molto particolari: prima l’onore e l’emozione del leggere i nomi dei caduti di Superga nel giorno del 70° anniversario della tragedia, poi la notizia del rinnovo del contratto, domenica la partita contro il Sassuolo. Partita da non sbagliare per mantenere almeno il settimo posto ma che potrebbe permettere anche uno o due balzi avanti in classifica in caso di sconfitta della Roma contro la Juventus e di mancata vittoria del Milan contro la Fiorentina. Il Gallo dovrà far valere le proprie qualità e il proprio carisma ma soprattutto, da leader vero, dovrà trascinare il Torino in campo. La lite, immediatamente rientrata, tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon degli scorsi giorni dimostra che la squadra è carica, che ha voglia di conquistare qualcosa di importante. Voglia che ha anche Belotti, come dimostra quel contratto prolungato con la speranza di raggiungere traguardi importanti con la maglia del Torino, senza dover essere costretto a emigrare in qualche altra squadra per giocare le coppe europee.