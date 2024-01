Toromania: Toro da Europa. Ma l'infortunio di Buongiorno può essere un problema enorme

Andrea Piva

Qualche mese fa una partita come quella di Cagliari il Torino non l’avrebbe vinta, qualche mese fa nel finale sarebbe arrivato il gol del 2-2. Qualche mese fa c’era un altro Torino. Ora c’è una squadra più matura, più convinta dei propri mezzi, capace anche di soffrire e di difendersi con le unghie e con i denti se necessario pur di portare a casa una vittoria. Sognare l’Europa è lecito, lo dice la classifica, lo dicono lo stato di forma di Duvan Zapata, la grinta di Karol Linetty, la velocità di Raoul Bellanova.



Non ci sono però solo note liete dalla serata di Cagliari, ce n’è anche una che molto dolente: l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Al difensore, come ha spiegato Juric, è uscita la spalla e il rischio concreto è che possa stare fuori a lungo. Per il Torino sarebbe una perdita pesantissima: Buongiorno non è solamente un simbolo della squadra granata, è un leader in campo e fuori. Dopo il grave infortunio occorso a Perr Schuurs lo scorso ottobre, ha preso in mano le redini della difesa, l’ha guidata e ha fermato tutti gli attaccanti con cui si è trovato ad avere a che fare.



Perderlo per un periodo lungo di tempo sarebbe per il Torino, e per le sue ambizioni, un grosso problema. A Juric e ai tifosi non resta che sperare che il problema alla spalla si riveli meno grave del previsto, perché il Torino ha bisogno di tutti per poter davvero sperare di arrivare fra le prime sette del campionato.