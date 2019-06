I gol di Belotti e Berenguer pochi mesi fa avevano steso il Milan al Grande Torino. Non erano stati due colpi da ko perché la squadra di Gattuso nel finale di campionato erano riusciti a rialzarsi e, grazie a una serie di vittorie consecutive, conquistare il quinto posto. Il colpo che ha mandato al tappeto i rossoneri lo ha inferto ora il Tas di Losanna: Milan escluso dalle coppa europee. Gioisce il Torino, che viene ripescato ai preliminare di Europa League e, nella prossima stagione, può essere protagonista anche al di fuori dei confini nazionali. Giusto così.



Nel calcio, come in qualsiasi altro sport, dovrebbe essere il campo l’unico giudice a emettere sentenze: sia che si tratti di qualificazioni alle coppe, come in questo caso, sia che si tratti di assegnare trofei e medaglie. Ma se qualcuno viola le regole allora è giusto che venga squalificato e a beneficiarne sia quello che si è classificato immediatamente dopo in graduatoria. E’ successo molte volte anche alle Olimpiadi (l’emblema dello sport) che atleti abbiano perso la medaglia vinta dopo essere stati sorpresi ad aver infranto il regolamento, può succedere anche nel calcio senza che nessuno gridi allo scandalo.



Se il Milan è arrivato davanti al Torino in classifica è anche grazie a quei giocatori acquistati senza rispettare i parametri del Fair Play Finanziario: risulta quindi quasi inevitabile la sentenza del Tas. Ora, per il bene proprio e quello del calcio italiano, non resta che confidare nelle capacità gestionali dei dirigenti del Milan nel rimettere a posto i conti, nel rispetto delle regole, in modo che già dalla prossima stagione possa essere il campo l’unico giudice a decidere chi dovrà partecipare alle coppe europee. Ma ad oggi è giusto così: Toro in Europa, Milan a casa.