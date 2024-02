Toromania: tra scontri diretti e ranking Uefa, che occasione per l'Europa!

Andrea Piva

Negli ultimi 30 anni il treno che porta a giocare in giro per l’Europa non è passato molte volte da Torino. In un paio di occasioni la squadra granata lo ha preso, in altre lo ha perso (come accaduto nella scorsa stagione), spesso non si è proprio visto. Ora invece quel treno sembra destinato a passare per il capoluogo piemontese, sta alla formazione di Ivan Juric presentarsi puntuale all’appuntamento e non lasciarselo sfuggire.



La partita contro la Lazio, in quest’ottica, è una di quelle da non sbagliare assolutamente: vincendo il Torino supererebbe proprio i biancocelesti ma anche la Fiorentina, salendo al settimo posto in solitaria. Insomma, arriverebbe in piena zona Europa. Una vittoria contro la Lazio darebbe morale, come si suol dire, aiuterebbe ad affrontare meglio le successive partite che sono altri scontri diretti: in ordine la formazione granata affronterà Roma, Fiorentina e Napoli.



Ma quest’anno c’è anche un motivo in più per credere all’Europa ed è grazie alle squadra attualmente impegnate nelle coppe europee: se anche in questa seconda parte di stagione proseguiranno bene il proprio cammino internazionale, così come fatto nella prima parte, permettendo all’Italia di terminare nelle prime due posizioni del ranking, anche per l’ottava in classifica ci sarà la possibilità di qualificarsi alle coppe europee. Ben vengano allora i successi della Lazio contro il Bayern Monaco, dell’Inter contro l’Atletico Madrid, del Milan contro il Rennes, in attesa delle altre. Tifare per le squadre italiane nelle coppe europee, quest’anno che non c’è la Juventus, sarà poi più semplice.