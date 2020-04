I tifosi del, qualche suo collega presidente di serie A, i giornalisti che lavorano per RCS, la Fimi e anche il colosso finanziario americano Blackstone. Per motivi differenti tutti loro sono uniti in una sorta di lotta contro il medesimo avversario: Urbano. Non se la passa bene il presidente granata che, nonostante nell’ormai celebre video rivolto ai suoi commerciali (questo sì criticato troppo e anche ingiustamente) si esaltava per i successi in ambito pubblicitario,La contestazione dei tifosi del Toro è sempre dura e coinvolge una fetta sempre più ampia della piazza granata. I problemi ben più gravi che riguardano l’Italia (ma non solo) in questo periodo l’hanno sospesa, ma quando la vita tornerà alla normalità e negli stadi si riprenderà a giocare a calcio, c’è da scommetterci che anche la contestazione tornerà a farsi viva. Nel frattempo Cairo deve fare i conti con il presidente della Fimi (la Federazione dell’Industria Musicale Italiana) che lo ha accusato di non aver ancora saldato vecchie fatture, con la rabbia dei suoi giornalisti di RCS per la cassa integrazione, con la vicenda giudiziaria aperta da Blackstone che ha intentato una doppia causa (entrambe da 300 milioni di euro), la prima proprio contro lo stesso Cairo, la seconda contro RCS.Mattoncini che si sgretolano, che minano l’incolumità dell’impero editoriale di Urbano Cairo.Se questi problemi fossero i primi passi che poteranno alla cessione del club granata? Per il momento il presidente non indietreggia, difende la propria linea imprenditoriale e spera di ricevere buone notizie dal contenzioso con Blackstone. Ma se le buone notizie non dovessero arrivare, l’impero di Cairo rischierebbe solamente di crollare e questo potrebbe avere conseguenze anche sul Torino.