Se c’è anche una sola possibilità di convincere Andrea Belotti a restare al Torino vale la pena percorrerla: sono in molti a pensarla così anche tra i tifosi granata, è così che domenica si sono dati appuntamento al di fuori dello stadio per accogliere il pullman della squadra prima della partita contro il Cagliari e manifestare il proprio amore verso il capitano con cori e striscioni. Sono tanti coloro che si sono dati appuntamento domenica per il Gallo, meno quelli che poi entreranno allo stadio a vedere la partita per via della contestazione al presidente Cairo.



Il sentimento che i tifosi provano per lui, Belotti lo conosce bene: sa di essere amato dal popolo granata e dimostrazioni ne ha avute tante in questi anni, anche in questa stessa stagione pur avendo giocato poco a causa dei vari infortuni subiti, non sono mai mancati i cori per lui da parte della Maratona. A un addio al Torino il Gallo ci ha ovviamente già pensato varie volte ma una decisione su quale sarà la sua prossima squadra non l’ha ancora presa, per questo esiste ancora una flebile speranza che possa decidere di rimanere, speranza che i tifosi vogliono coltivare fino all’ultimo momento possibile, anche con manifestazioni d’affetto come quella che è stata organizzata per domenica. Certo faranno riflettere ancora di più Belotti sulla decisione finale da prendere.