, anche se per la salvezza potrebbero bastarne di meno. Perché? Perché sono quelli che garantirebbero ail rinnovo automatico del contratto. E se in casa granata c’è qualcuno che ha dimostrato di meritare di restare al Toro, quel qualcuno è proprio l’allenatore. Ha ridato un’anima a una squadra che sembrava spenta, ha ricreato entusiasmo dentro e fuori lo spogliatoio, ma ha anche finalmente fatto intravedere un po’ di gioco e risultati., da quando a gennaio è subentrato a. Pensare che il Torino possa ottenere almeno dodici dei diciotto punti ancora a disposizione non è follia: la squadra granata negli ultimi mesi ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, riuscendo anche in piccole imprese come quella di rimontare tre gol all’Atalanta. Le avversarie di questo finale di stagione saranno, in ordine, Parma, Verona, Milan, Spezia, Lazio e Benevento: sarà importante iniziare bene la serie contro emiliani e veneti, anche per non dover affrontare con l’ansia della possibile retrocessione gli ultimi quattro incontri.Riprendendo il motto dei moschettieri di Dumas, questo è il momento del “Tutti per uno, uno per tutti”. O meglio, perché se il Torino realizzerà almeno altri 12 punti, non solo scatterà il rinnovo automatico di contratto dell’allenatore granata, ma certamente si salverà.