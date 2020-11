Attento, compatto, solido, propositivo, bello da vedere, in altre parole perfetto: lo si può descrivere così ildella prima ora di gioco, fino al gol dello 0-2 firmato dasu calcio di rigore. Poi però c’è la mezz’ora finale. Mezz’ora di pura follia, in cui la squadra granata si è trasformatarovinando tutto ciò di buono fatto fino a quel momento, commettendo errori su errori e facendosi per l’ennesima volta rimontare fino a perdere per 4-2. “Siamo fragili mentalmente” ha commentato a fine partita, che ieri ha sostituto in panchina Marco Giampaolo. Il problema è chePersino un allenatore integralista come Marco Giampaolo, che sin da subito ha lavorato sul suo amato 4-3-1-2, si è convinto ad abbandonare il suo credo calcistico perdi mazzarriana memoria per dare qualche certezza in più alla squadra. D’altronde i giocatori per attuare al meglio il 4-3-1-2 il tecnico abruzzese non li ha, gli manca in particolare un vero regista da schierare davanti alla difesa. Per un’ora il Torino alla Mazzarri ha divertito e dominato l’Inter, prima di commettere l’ennesimo harakiri, un suicidio figlio delle paure e delle insicurezze che questa squadra si porta dietro da molto tempo.Non va dimenticato che già nella scorsa stagione questo Torino (i giocatori sono più o meno gli stessi) rischiò la retrocessione:. Un lavoro forse sottovaluto da alcuni (tra cui gli stessi dirigenti granata) ma ora rivalutato anche di chi considerava scontata la salvezza., soprattutto dopo che si è deciso di affidarla a un allenatore come Giampaolo. Gli errori commessi in estate ora questo Torino che tante volte nel corso della stessa partita si è trasformato da dottor Jekyll a Mr. Hyde rischia di pagarli cari, perché la strada che è stata intrapresa è quella che porta in serie B.